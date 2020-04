FIFA, istituito un fondo d'urgenza di 2,5 miliardi di euro per i club in difficoltà

La FIFA, per affrontare l'emergenza Coronavirus, ha intenzione di creare un fondo d'urgenza da 2,5 miliardi di euro per sostenere le squadre che stanno affrontando difficoltà economiche. Molte federazioni hanno chiesto aiuto per problemi monetari ed anche alcuni club, come i sette volte campione di Slovacchia: lo Zilina ha messo i dipendenti in liquidazione, mentre la Federazione uruguagia ha licenziato 400 membri del personale.