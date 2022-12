Figc: "Da vittoria Europei impatto sul Pil dello 0.7%"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La vittoria degli Azzurri all'Europeo 2020 ha avuto un impatto economico diretto per la Federcalcio stimabile in circa 36 milioni di euro (il valore totale della produzione 2021 è stato di 229,5 milioni di euro, miglior risultato di bilancio nella storia della Federcalcio) e un impatto economico indiretto e indotto per il 'sistema Paese' stimabile in almeno lo 0,7% del Pil (circa 12 miliardi di euro). E' quanto emerge dal Bilancio Integrato 2021 della Figc, pubblicato sul sito della federcalcio, che raggiunge così l'undicesimo anno consecutivo di rendicontazione e reporting. La Figc sottolinea che dietro al trionfo della Nazionale c'è un movimento che rappresenta il principale sistema sportivo italiano, con 4,6 milioni di praticanti e 1,4 milioni di tesserati (il 20% dei ragazzi italiani tra i 5 e i 16 anni). Il fatturato diretto è di 5 miliardi di euro, il 12% del PIL del football business mondiale e negli ultimi 14 anni il contributo fiscale e previdenziale del mondo del calcio è stato pari a 15,5 miliardi di euro: per ogni euro 'investito' dal Governo nel calcio, il 'sistema Paese' ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 18,3 euro. "Il bilancio integrato è la fotografia che meglio rappresenta la multidimensionalità del mondo del calcio - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - oltre ad essere valore economico, infatti, siamo soprattutto passione, coinvolgimento, educazione, formazione, responsabilità sociale, benessere individuale e collettivo. Rappresentiamo una realtà determinante per lo sviluppo sociale del nostro Paese e siamo impegnati nel valorizzare tutte le nostre attività, anche quelle non strettamente legate alla competizione sportiva. L'ennesima edizione di questo studio rende ben visibile a tutti gli stakeholders la varietà e la complessità dell'agire della Figc e dell'intero movimento calcistico, che promuove valori e registra numeri di assoluta rilevanza". (ANSA).