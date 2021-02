Figc, Gravina: "Basta con accumulatori seriali di cariche"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "E' il momento di dire basta agli accumulatori seriali di cariche. Non posso più accettare mestatori e spargitori di fango. Ho dato mandato ai legali di perseguire coloro che hanno diffuso voci diffamatorie su di me e la me e la mia famiglia". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento alla assemblea elettiva. "Speravo di aver costituito una squadra coesa, ma non si è mai realizzata" (ANSA).