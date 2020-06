Final eight Champions, quarti dal 12 al 15 agosto. Semifinali 18-19, sorteggio a metà luglio

Due giorni e poi la UEFA ufficializzerà i programmi per completare la stagione di Champions ed Europa League. Il 17 giugno è infatti in programma il comitato esecutivo, ma filtrano già le principali decisioni. Confermato che gli ottavi di finale di Champions si giocheranno nelle sedi “ordinarie” (quindi Juventus-Lione a Torino e Barcellona-Napoli al Camp Nou), poi via alla final eight a Lisbona, con finale il 23 agosto.

Le date della Final Eight. Detto dell’ultimo atto, i quarti di finale si disputeranno dal 12 al 15 agosto, mentre le semifinali andranno in scena il 18 e il 19. Per decidere gli accoppiamenti, sorteggio a Nyon a metà luglio: nell’urna saranno inseriti i nomi delle quattro squadre già qualificate (Atalanta, Atletico Madrid, RB Lipsia e Paris Saint-Germain) più una pallina per ogni ottavo di finale (oltre a quelli che interessano Juve e Napoli, sono da giocarsi ancora Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea).