Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, in campo al Franchi tra circa un'ora. Vincenzo Italiano conferma M'Bala Nzola in attacco, scegliendo Brekalo nel tridente alle sue spalle, con Bonaventura e Nico Gonzalez. Anche per Gasperini qualche sorpresa: fuori Scamacca, c'è De Ketelaere con Lookman in attacco, oltre a Carnesecchi in porta, preferito a Musso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Allenatore: Gasperini.