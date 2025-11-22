Fiorentina e Juve pareggiano e non risolvono i loro problemi
È appena terminata la terza gara di questo 12° turno del campionato di Serie A Enilive, ripartito questo weekend dopo la sosta per le Nazionali. Era una gara delicata al "Franchi" tra la Fiorentina e la Juventus: il risultato ha rispecchiato probabilmente i timori delle due squadre, con la sfida che è terminata con il pareggio 1-1. Nè Viola nè bianconeri risolvono i loro problemi di inizio stagione, segno che entrambi i nuovi allenatori, Vanoli e Spalletti, avranno tanto lavoro da fare per risollevare le sorti di questa stagione.
I bianconeri si sono portati in vantaggio con un gol di Kostic in chiusura di primo tempo, con i toscani che hanno trovato il pareggio in apertura di ripresa grazie a una perla di Rolando Mandragora. La Fiorentina rimane in fondo alla classifica e ancora a secco di vittorie.
SERIE A, LE GARE DEL SABATO
Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 20.45
SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA
Verona-Parma 12.30
Cremonese-Roma 15.00
Lazio-Lecce 18.00
Inter-Milan 20.45
SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ
Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan