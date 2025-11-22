Fiorentina e Juve pareggiano e non risolvono i loro problemi

È appena terminata la terza gara di questo 12° turno del campionato di Serie A Enilive, ripartito questo weekend dopo la sosta per le Nazionali. Era una gara delicata al "Franchi" tra la Fiorentina e la Juventus: il risultato ha rispecchiato probabilmente i timori delle due squadre, con la sfida che è terminata con il pareggio 1-1. Nè Viola nè bianconeri risolvono i loro problemi di inizio stagione, segno che entrambi i nuovi allenatori, Vanoli e Spalletti, avranno tanto lavoro da fare per risollevare le sorti di questa stagione.

I bianconeri si sono portati in vantaggio con un gol di Kostic in chiusura di primo tempo, con i toscani che hanno trovato il pareggio in apertura di ripresa grazie a una perla di Rolando Mandragora. La Fiorentina rimane in fondo alla classifica e ancora a secco di vittorie.

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 3-3

Udinese-Bologna 0-3

Fiorentina-Juventus 1-1

Napoli-Atalanta 20.45

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 12.30

Cremonese-Roma 15.00

Lazio-Lecce 18.00

Inter-Milan 20.45

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 18.30

Sassuolo-Pisa 20.45