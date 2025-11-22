MN - Passerini: “Pulisic-Leao coppia di fuoco. Curioso di vederli contro l’Inter”

Manca sempre meno al big match di domenica sera che vedrà affrontarsi le due eterne rivali milanesi, Milan e Inter. Nella giornata di oggi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Vediamo il suo commento in vista del derby:

Pulisic-Leao insieme: cosa ti aspetti? "Coppia inedita ma titolare e scelta da Allegri in estate. Al Milan manca un centravanti vero, un nove classico, e mi auguro che arrivi a gennaio: credo che il Milan ci stia pensando molto seriamente perchè Allegri lo vuole. Un Fullkrug, uno di quei giocatori lì: magari non un fenomeno ma uno che ti risolva un certo tipo di partite che oggi non riesci a risolvere. In attesa di quel giocatore, oggi puoi testare la coppia che secondo Allegri è una coppia potenzialmente di fuoco: un tandem di attacco rapidità, tecnica e velocità. Domani c'è il migliore o peggiore crash test possibile: sono curioso di vederli con i difensori dell'Inter che non sono rapidissimi"