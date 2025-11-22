Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina rimane ultima e senza vittorie
Il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Juventus, maturato nel pomeriggio dell'Artemio Franchi, non sposta molto la classifica nè per i Viola, nè per i bianconeri. I toscani di mister Vanoli rimangono a bocca asciutta alla voce vittorie ma soprattutto non si spostano dall'ultima posizione in classifica: agganciato il Verona a quota 6 con l'Hellas che domani ospita il Parma. Per la squadra di Spalletti arriva il terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions: quota 20 punti e il Como lunedì con una vittoria potrebbe scavalcare la formazione juventina.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 24 (11 partite giocate)
Bologna 24 (12)
Roma 24 (11)
Milan 22 punti (11)
Napoli 22 (11)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (12)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 11 (12)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 8 (12)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 6 (12)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan