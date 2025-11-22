Pellegatti: “Parole di Ambrosini sacre. Sarebbe troppo importante Thiago Silva”

L’accostamento di Thiago Silva ai rossoneri ha scaldato il cuore di tutti i tifosi, complici i bellissimi ricordi che il brasiliano ha lasciato nella sua avventura al Mlilan. Anche Massimo Ambrosini si è espresso in maniera favorevole a un suo ritorno e, le sue parole, sono state riprese da Carlo Pellegatti che ha commentato così:

“Le parole di Massimo Ambrosini, milanismo allo stato puro, sensibilità allo stato puro. ‘Spero che il Milan Prenda Thiago Silva nel prossimo mercato’. Non illudetevi, al Milan continuano a dire no, insistono su questo punto. Anche Ambrosini ha capito l’importanza psicologica, di presenza di uno come Thiago Silva, in difesa, nello spogliatoio. Ma scusatemi non illudetevi, dovrebbe essere un cambiamento radicale totale perchè Thiago Silva venga. Speriamo che qualcosa cambi, ma quando ho letto le parole di Ambrosini sapete cosa ho pensato, che Ambrosini non mi abbia sorpreso perchè lui capisce, ha vissuto il Milan dei dettagli, della passione, degli arrivi internazionali, il Milan dell’entusiasmo del pubblico, il Milan dei grandi campioni, dei campioni che tornavano. Pensate che festa sarebbe”