Fiorentina-Milan, due spettatori speciali: Gattuso e Bonaventura in tribuna
Poco prima del fischio d'inizio di Fiorentina Milan, le telecamere di DAZN hanno ripreso in tribuna due spettatori speciali: il c.t. della nazionale Gennaro Gattuso e l'ex centrocampista dei viola e dei rossoneri Giacomo Bonaventura. Due personalità che sicuramente sono entrate nei loro periodi a Milano nel cuore dei tifosi rossoneri.
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara valida per la ventesima giornata di Serie A 25/26.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
