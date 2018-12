Fiorentina, Pioli: "Il Milan non ha colpe sul TAS, lo scorso anno abbiamo perso 5-1"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida di domani anche in ottica europea, dopo quanto accaduto in estate con il ricorso al TAS che ha riammesso il Milan in Europa League a discapito della Fiorentina: "Conta tantissimo, la classifica è corta e dare continuità con un'altra vittoria vorrebbe dire avvicinarsi alle posizioni di classifica che ci interessano. Per quel che riguarda il TAS non è certo colpa del Milan se è successo quello che è successo. Lo scorso anno abbiamo perso 5-1: arrivammo veramente stanchi a fine campionato".