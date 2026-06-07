Capello: "Milan, come si risolve questo caos? Non si sa. Tifosi giustamente preoccupati"

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Fabio Capello al momento non ha soluzioni per la caotica situazione del Milan: il tecnico vede l'Inter ancora favorita per il campionato

Dominano ancora la confusione e l'incertezza a Casa Milan: non è ancora dato sapersi, a due settimane dai licenziamenti di massa operati da Cardinale con l'appoggio di Ibrahimovic e Calvelli, chi guiderà il club rossonero la prossima stagione. Sia dalla panchina che dietro una scrivania. Dell'attualità legata al Milan ha parlato anche l'ex allenatore e giocatore Fabio Capello che ieri è stato ospite della prima giornata della Milano Football Week che si tiene a CityLife ed è promossa da Gazzetta dello Sport.

Le parole di Fabio Capello sulla confusione del Milan, sulla prossima stagione e sul nuovo CT della Nazionale: "Milan, come si risolve questo caos? Non si sa. Non si sa dove bisogna andare, quale indirizzo prendere, cosa fare... È una situazione molto difficile. I tifosi sono giustamente preoccupati. Per la prossima stagione vedo ancora favorita l’Inter. Chivu ha ridato fiducia alla squadra. L’esperienza da giocatore gli è servita tantissimo. Nazionale? Se dovessi decidere io, il mio ct sarebbe Antonio Conte"