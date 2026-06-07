Ravezzani: "Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi del Milan denota quanto Ibra sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird"

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Fabio Ravezzani parla dell'attività social, e non, di Ibra: lo svedese è contestato duramente dai tifosi ma sembra non capire la situazione

In questi giorni strani e preoccupanti, sempre sportivamente parlando, il tifoso rossonero si chiede come Ibrahimovic non possa accorgersi del malcontento di un popolo intero quando continua a postare sui propri social video più o meno discutibili. Ne parla anche Fabio Ravezzani, ex direttore di TeleLombardia. Il giornalista, citando proprio un video dello svedese su X, dice:

"Il fatto che non colga lo stato d’ansia e quasi disperazione dei tifosi del Milan denota quanto Ibra sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird. Ancor più grave che Cardinale non faccia qualcosa di fronte a questo disastro mediatico".