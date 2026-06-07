Ravezzani: "Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi del Milan denota quanto Ibra sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird"
MilanNews.it
Fabio Ravezzani parla dell'attività social, e non, di Ibra: lo svedese è contestato duramente dai tifosi ma sembra non capire la situazione
In questi giorni strani e preoccupanti, sempre sportivamente parlando, il tifoso rossonero si chiede come Ibrahimovic non possa accorgersi del malcontento di un popolo intero quando continua a postare sui propri social video più o meno discutibili. Ne parla anche Fabio Ravezzani, ex direttore di TeleLombardia. Il giornalista, citando proprio un video dello svedese su X, dice:
"Il fatto che non colga lo stato d’ansia e quasi disperazione dei tifosi del Milan denota quanto Ibra sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird. Ancor più grave che Cardinale non faccia qualcosa di fronte a questo disastro mediatico".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
MN - Milan sulle tracce di De Cat. Waseige: "Ottimo giocatore. rappresenta un eccellente investimento per il futuro"
Le più lette
1 M.Colombo: "Maignan ha rivelato a Tare di aver rinnovato perché lo considerava garante del progetto con Allegri"
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Waseige (DAZN, Belgio): "Milan, prendi De Cat e Lukaku. Il primo è il boss dell'Anderlecht a 17 anni, il secondo un valore aggiunto"
Luca SerafiniIn 55 anni solo con Berlusconi la pace, ma questo è il punto più basso di sempre. Smascherati i mostri senza cuore: dopo l'ambizione e i risultati, adesso spazzano via i tifosi. Date le chiavi a un generale
Franco OrdineCardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestioni
MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com