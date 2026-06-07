Deschamps: "Sono triste nel vedere Milan e Juventus fuori dalla Champions"

vedi letture

Deschamps, analizzando la situazione della Serie A attuale, si è detto triste per la non qualificazione di Milan e Juventus in Champions League

Non si può dire che questa stagione sia stata indimenticabile per il calcio italiano fuori dai confini nazionali. L'Italia per la terza volta consecutiva ha mancato clamorosamente la qualificazione al Mondiale che questa settimana comincerà in Nord America tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nelle competizioni europee i migliori risultati sono stati i quarti di finale di Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference League, entrambe eliminate in maniera abbastanza netta. Didier Deschamps, CT della Francia che in Italia ha giocato e allenato, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha commentato la situazione italiana.

DESCHAMPS: TRISTE MILAN E JUVE FUORI DALLA CHAMPIONS

Le parole di Didier Deschamps sullo stato di salute della Serie A e del calcio italiano: "Fa sempre parte dei migliori campionati d’Europa. Poi è chiaro che ai miei tempi l’Italia era la prima scelta e oggi non è più così, rispetto a Inghilterra, Germania o Spagna. I risultati dei club italiani in Europa non sono buoni e non voglio entrare sulla situazione della Nazionale. Ma anche noi francesi abbiamo saltato due Mondiali di fila e io l’ho vissuto da giocatore. Sono triste nel vedere istituzioni come Milan e Juventus fuori dalla Champions. Ci saranno certamente delle ragioni. Ma l’Italia resta l’Italia, e ci sono comunque tanti giocatori e allenatori di alto livello in Serie A"