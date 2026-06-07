Glasner riporta Mateta in orbita Milan? I numeri del francese in stagione

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Jean-Philippe Mateta potrebbe essere nuovamente in orbita Milan se il club rossonero dovesse puntare su Glasner, che è stato suo allenatore

Come si suole dire in questi casi, citando Venditti, "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questa potrebbe essere la storia di Jean-Philippe Mateta, in gennaio a un passo dal Milan prima che tutta la trattativa saltasse clamorosamente per i dubbi della dirigenza rossonera in merito alla situazione fisica del giocatore. Eppure, dopo aver saltato effettivamente un mese di stagione, Mateta è tornato in campo senza operazione, ha segnato 6 gol, ha deciso la finale di Conference League per il Crystal Palace e si è guadagnato la convocazione per il Mondiale.

GLASNER PORTA MATETA: I SUOI NUMERI

A far riaccendere il flirt potrebbe essere l'arrivo di Oliver Glasner sulla panchina del Milan. Il tecnico austriaco è il candidato principale per allenare il Diavolo la prossima stagione e negli ultimi due anni e mezzo ha fatto rendere Mateta come mai in carriera. In questa stagione Jean-Philippe Mateta ha giocato la bellezza di 50 partite tra Premier League, tre altre competizioni nazionali e la già citata Conference League. In queste ha segnato 16 gol e fornito 3 assist. Il centravanti francese va in scadenza nel 2027 ed è pronto a una nuova avventura: può costare meno dei 35 milioni con cui era stato "acquistato" in gennaio.