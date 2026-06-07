Vocalelli: "Il Milan deve mettere qualche punto fermo: Maignan dev'essere il primo"

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Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta sottolinea che Mike Maignan, capitano del Milan, deve essere il primo punto fermo del nuovo capitolo rossonero

In questi ultimi giorni si è fatta di nuovo largo l'ipotesi di un possibile addio di Mike Maignan quest'estate. Il portiere rossonero già l'anno scorso era stato vicinissimo all'addio, salvo poi essere convinto da Allegri e Tare a rimanere e successivamente anche a rinnovare il contratto fino al 2031. Nel suo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista e collega Alessandro Vocalelli parla in maniera molto diffusa di Mike Maignan, sottolineando che deve essere il primo punto fermo del nuovo Milan.

VOCALELLI, MAIGNAN IL PRIMO DELLA LISTA DEL MILAN

Le parole di Vocalelli su Mike Maignan: "Maignan un po’ viene stuzzicato da qualche proposta interessante e un po’ si sta guardando intorno, per capire dove tira il vento e il futuro tecnico del club. Logico, scontato, che un professionista resti sempre vigile, ma è altrettanto evidente, o almeno così dovrebbe essere, che una società metta qualche punto fermo al suo progetto. Indipendentemente, verrebbe da dire, dalla scelta dell’allenatore. E Maignan, da questo punto di vista, deve essere il primo della lista. Maignan non può che essere una certezza. Per tutto quello che abbiamo detto, ma anche e soprattutto per il suo ruolo di leader all’interno dello spogliatoio".