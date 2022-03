Flamini su Tonali: "Ha la testa sulle spalle e gioca con il cuore"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mathieu Flamini, tra le altre cose, ha parlato anche del centrocampista del Milan, Sandro Tonali: "Se mi riconosco in lui? Mai piaciuti i paragoni, neanche da giocatore. Tonali mi piace, è giovane, con grandi qualità, ha la testa sulle spalle, e gioca pure con il cuore: se il Milan attacca lui già pensa a come recuperare la palla. Indispensabile per l’equilibrio e per vincere".