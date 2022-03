Florenzi: "Difficoltà in alcune partite? Non trovare spazi è complicato per noi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Perché avete trovato difficoltà in alcune partite? Ecco la risposta di Alessandro Florenzi, terzino rossonero, a Sky Sport: "Sicuramente la testa fa tanto, così come le motivazioni. Ci sono partite in cui ti scatta la molla che manca in altre. Dobbiamo lavorare molto, non trovare spazi è complicato per squadre come la nostra, abbiamo giocatori adatti per esprimere questo potenziale".