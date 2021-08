Florenzi: Non cerco rivincite e darò tutto per Milan"

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - "Non cerco rivincite. Il Milan mi ha voluto perché sa che posso dare il mio supporto ai ragazzi e che darò tutto me stesso per la causa": Alessandro Florenzi si presenta in conferenza stampa nel giorno del suo annuncio al Milan. Il terzino, campione d'Europa, non vuole tornare sulle decisioni di Valencia "è stata una questione economica" o Psg "hanno preso un altro giocatore fortissimo spendendo tanto". Brucia ancora l'addio alla Roma "una decisione tecnica anche se secondo me non lo è e non ho ancora capito perché" - spiega Florenzi - ma da tempo ha messo "un punto a queste esperienze" ed ora è pronto ad aiutare il club rossonero. "L'obiettivo minimo del Milan deve essere tornare a giocare con stabilità la Champions League. Non servirà molto tempo per ambientarmi - promette Florenzi -, giocherò ovunque deciderà il mister. Starà a me metterlo in difficoltà". (ANSA).