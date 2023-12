Florenzi su Newcastle-Milan: "Partita da dentro o fuori. Se vinci ti assicuri comunque l’Europa League"

Concluso, malissimo, il capitolo Atalanta-Milan, ora i rossoneri guardano già alla prossima partita contro il Newcastle in Champions League. Ne ha parlato Alessandro Florenzi a Dazn, sottolineando l'importanza di vincere in Inghilterra e sperara nel risultato tra Borussia e Psg. “La speranza è l’ultima a morire. È una partita da dentro o fuori. Se vinci ti assicuri comunque l’Europa League che è una competizione importante, in cui il Milan può dire la sua qualora ci andassimo”.

SUugli obiettivi stagionali, Florenzi ha dichiarato: "Penso che noi abbiamo un obiettivo ben chiaro nella testa da quando ci siamo visti quest’estate: essere competitivi su più fronti. Sappiamo che la partita di mercoledì sarà un dentro fuori: Europa o solo campionato. La classifica la guardo poco fino a marzo. Verso marzo-aprile io personalmente capisco quelle che possono essere le ambizioni della squadra, partendo però con un’ambizione alta da inizio anno”.