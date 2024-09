Fofana ha già voglia di riscatto: "Lo faremo perché dobbiamo"

Inizio difficilissimo di stagione per il Milan che ha raccolto due punti in tre partite, ha già subito sei gol e in generale non ha ancora vinto una partita nel corso di questa stagione. Situazione complicata per tutti e tra questi anche per i nuovi acquisti che vorrebbero incidere con maggiore forza fin da subito ma sono impossibilitati all'interno di un contesto che ancora tarda a decollare. Tra questi c'è anche Youssouf Fofana, ieri titolare ma non brillante come nel suo ingresso fugace nella debacle di Parma.

Nel suo post Instagram dopo il pareggio dell'Olimpico, il centrocampista francese ha dimostrato la sua grande volontà di sollevare le sorti della stagione rossonera al più presto. Scrive l'ex Monaco: "Lo faremo perché dobbiamo".