Fonseca: "Chukwueze sta facendo davvero bene. Liberali? Ha coraggio, dobbiamo capire cos'è meglio per lui"

Tra i migliori in campo contro il Real Madrid, ci sono sicuramente Liberali e Chukwueze. Ecco il pensiero di Paulo Fonseca su di loro riportato da gazzetta.it: "Liberali gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro. Tutti i giovani comunque stanno dimostrando maturità e coraggio.

Chukwueze? Lo scorso anno non ha giocato molto e quando arriva un nuovo allenatore si sa, tutti vogliono far vedere che cosa sanno fare. Sono davvero felice per lui, sta facendo davvero davvero bene. Credo sarà importante nella squadra e farà la differenza”.