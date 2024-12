Fonseca come Mourinho? Seedorf: "Credo che Fonseca faccia ancora fatica a esprimersi in italiano come vorrebbe"

Clarence Seedorf, leggenda rossonera che ha partecipato alla festa dei 125 anni del Milan a San Siro domenica sera e ha assistito alla partita contro il Genoa terminata a reti bianche, è stato intervistato sul canale YouTube della giornalista di Prime Video Giulia Mizzoni. L'olandese ha parlato del momento attuale rossonero come anche della sua storia personale con il club. Le sue dichiarazioni.

Sulla gestione di Fonseca, per gruppo e comunicazione: "Quasi come Mourinho? Io credo che la differenza è che forse Mourinho aveva anche intenzione tante volte di essere così. Io credo che Fonseca fa ancora un po' fatica a esprimersi con l'italiano come vorrebbe: sa qualche parola più semplice ma non quelle più adeguate forse. Ma io non credo che uno debba essere sempre pacato, tranquillo e diplomatico: non credo abbia attaccato qualcuno in maniera particolare e poi la critica è arrivata dopo una partita vinta. Ed è più facile il contrario. In questo senso non vedo niente di male. Sulla gestione in generale: dobbiamo conoscerlo meglio, i suoi pensieri, come gestisce giocatori importanti e nuovi"