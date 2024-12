Fonseca e l'atteggiamento della squadra: "Problema caratteriale che non esiste da adesso"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sulla differenza tra allenamento e partita nell'atteggiamento:

"A volte è difficile trovare la risposta. La settimana è buona, l'atmosfera è buona nello spogliatoio nel pre-partita... Penso che quando succede qualche episodio ad inizio partita condiziona la squadra per il resto della partita. È difficile da spiegare, è un problema caratteriale della squadra che non esiste da adesso. Stiamo facendo di tutto per cambiare, i giocatori lo sanno e anche loro parlano di queste cose. Ma dobbiamo dimostrarlo in campo".