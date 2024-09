Fonseca e la posizione di Pulisic: "Sa giocare tra le linee. Ha fatto ancora gol perché è vicino alla porta"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lecce 3-0. Queste le sue dichiarazioni:

Leao fissa l’ampiezza, Pulisic invece più dentro il campo. Dove può arrivare il numero 11?

“Pulisic ha una partecipazione più effettiva. Non è che sta solo dentro, in momenti diversi può giocare più aperto. Per me è così è più vicino all’area, al momento dell’assist o del tiro. Lui sa giocare tra le linee, per me è importante. Ha fatto ancora gol perché è vicino alla porta”.