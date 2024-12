Fonseca esplode contro gli arbitri, sarebbe stato meglio se nel post partita ci fosse stato un dirigente?

vedi letture

L'arbitraggio di La Penna in Atalanta-Milan ha fatto infuriare Paulo Fonseca, il quale non si è risparmiato nel post partita con alcune dichiarazioni molto chiare sull'operato del direttore di gara.

Considerando l'importanta dei fatti accaduti e la delicatezza del momento, sarebbe stato probabilmente più giusto e forse più efficace, anche per non esporre il mister ad un rischio squalifica, che interventi del genere davanti alla telecamere fossero stati fatti da un rappresentante della società presente a Bergamo, come Zlatan Ibrahimovic o Geoffrey Moncada.