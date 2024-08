Fonseca: "Jovic mi ha sorpreso in queste settimane. Può aiutare tanto la squadra in area"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, match valido per il trofeo Silvio Berlusconi e terminato 3-1 in favore dei rossoneri. Qui le sue considerazioni su Jovic:

La 9 a Jovic è una sua scelta?

"Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato queste settimane, mi è piaciuto molto".