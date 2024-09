Fonseca: "La Serie A è diversa da tutto. Se non reggi la pressione non puoi essere allenatore"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo per 4-0 contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico portoghese:



Sulle differenze tra i campionati in cui ha allenato e la Serie A. E la differenza fra Roma e Milano

"Cambia, cambia molto. La Serie A è diversa da tutto, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Ucraina. Devo gestire questi momenti con molto equilibrio, tento di non guardare e di non sentire, rimanendo focalizzato sul lavoro. E fare capire ai giocatori l'importanza del nostro gioco e lavorare. La pressione tra Roma e Milano? Non so dire, ma il Milan è un club gioca sempre per vincere. Non che la Roma non lo sia, ma in questi club c'è sempre pressione. Se noi non vogliamo avere questo tipo di pressione non possiamo essere allenatori".