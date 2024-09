Fonseca: "Quando giochiamo contro le squadre come il Liverpool io sono sicuro di una cosa: i giocatori sono tutti motivati. Il problema è quando giochiamo contro squadre come il Venezia"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, match valido per la quarta giornata di campionato e vinta 4-0 dai rossoneri.

Cosa le è piaciuto di più?

"Mi è piaciuta l'energia che abbiamo avuto dal primo minuto. Abbiamo avuto buoni momenti di attacco. Certe volte abbiamo forzato troppo le situazioni, bisogna cercare il momento giusto per attaccare".

MN - Ora il Liverpool: che clima ha visto in spogliatoio?

"Le vittorie portano sempre fiducia. Quando giochiamo contro le squadre come il Liverpool io sono sicuro di una cosa: i giocatori sono tutti motivati. Il problema è quando giochiamo contro squadre come il Venezia. Ero più preoccupato dall'atteggiamento di oggi che di quello contro il Liverpool. Sono tranquillo per l'atteggiamento di martedì. Non è che siccome oggi ha perso il Liverpool non sia forte, è uno dei migliori club d'Europa".