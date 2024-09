Fonseca verso il 4-4-2 nel derby, De Grandis: "Si può chiamare anche 4-2-4: con l'Inter rischi"

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro domani sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l'Inter nel derby. Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive. A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per domani Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico: un 4-4-2 con la doppia punta (LEGGI QUI). In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con il giornalista Stefano De Grandis.

Le parole di De Grandis sulle probabili scelte tattiche di Fonseca: "Questo si può chiamare anche 4-2-4: è vero che Morata può venire incontro e legare i reparti ma non sarà mai un centrocampista, non fa lavoro di tamponamento. Quindi quando riparte l’Inter, con Leao si sacrifica poco, Morata che è un centravanti, Pulisic che può dare una mano, ma rischi che quando i nerazzurri ripartono tutti insieme con la loro capacità di andare in verticale di andare in difficoltà. Credo sia una formazione sbilanciata ma penso anche che questo tipo di prova potrebbe essere un desiderio di dare spazio ad Abraham che ha avuto un impatto incredibile con il Milan".