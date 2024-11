Fonseca verso il Cagliari: "Partita diversa da quella di Madrid, dovremo essere un'altra squadra"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro il Cagliari:

Il Milan a Madrid ha fatto una grande impresa. Quanto è importante non vanificare l'impegno e la fatica fatta a Madrid domani a Cagliari?

"Penso che è importante rimanere con le cose buone che abbiamo fatto, con questo spirito e coraggio. È importante capire che sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un'altra squadra per giocare a Cagliari. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per vincere questa partita".

La partita di Madrid ha cambiato qualcosa nei giocatori?

"Prima della partita la squadra aveva la consapevolezza di quello che possiamo essere, di come siamo cresciuti in questo tempo. Ovviamente la partita col Real porta più fiducia nei giocatori. Tutte le partite sono importanti, non penso che la partita di Madrid sia più importante di questa col Cagliari. Dobbiamo capire il momento, l'avversario e le competizioni. Dobbiamo tornare alla nostra competizione, che è diversa, e dobbiamo avere un atteggiamento giusto".

Domani è importante vincere per la lotta scudetto?

"È importante per tutto, non dobbiamo sbagliare in questo tipo di partita. Non possiamo perdere punti in questo momento. Arriviamo da una buona partita, non ha senso la vittoria col Real se non vinciamo col Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa per le caratteristiche dell'avversario. Ma è importantissimo vincere domani".