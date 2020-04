Fontana polemizza col premier Conte: "Abbiamo ricevuto solo le briciole. Se non ci fossimo mossi noi..."

Dai microfoni di Radio Padania, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attacca nuovamente il governo Conte: "Stiamo ancora aspettando delle risorse materiali, è passato un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza e da Roma abbiamo ricevuto briciole. Se non ci fossimo mossi noi, se non ci fosse stato l'assessore al Bilancio Caparini avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Il numero di mascherine che ci arrivava dalla Protezione civile non ci avrebbe consentito di aprire. E' una vergogna, non ci è arrivato se non una piccola parte di quello che abbiamo richiesto a Roma. Ce la siamo dovuta cavare con nostri mezzi e risorse".