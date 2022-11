Forbes - Milan, l'avvento di RedBird impatta anche sulla vendita dell'Inter

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RedBird, a giugno, ha guidato l'acquisizione del Milan per 1.28 miliardi di dollari. E ciò, come riportano i colleghi di Forbes, ha un impatto anche sulla vendita dei rivali dei rossoneri: l'Inter. Un banchiere sportivo che ha familiarità con le finanze della squadra nerazzurra, infatti, ha raccontato: "Il modo in cui RedBird ha operato per mettere insieme capitali per il Milan renderà le cose difficili per l'Inter". La posizione della società di viale della Liberazione non sembra molto buona in confronto a quella di via Aldo Rossi. Il Milan, di fatto, ha annunciato i risultati finanziari della stagione 2021-22 la scorsa settimana ed è in una situazione finanziaria nettamente migliore: il Diavolo ha perso solo 30 milioni di dollari l'anno scorso e ha solo 28 milioni di dollari di debito netto contro i 354 milioni dell'Inter.