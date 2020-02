Altro che "vecchio". In questi mesi Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di essere un giocatore affidabile anche dal punto di vista fisico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo stato di forma dello svedese è eccellente. Ibra non sembra un calciatore a tre mesi dal ritiro, ma un atleta che può ancora incidere. Non a caso, il Milan ha già deciso di rinnovargli il contratto per un’altra stagione.