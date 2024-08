Foschi sicuro: "Il Milan si sta muovendo con una certa intelligenza"

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, ex direttore sportivo di squadre di Serie A. L'ex dirigente ha parlato in particolare del calciomercato di Serie A delle big, ma non solo. Nello specifico Foschi ha espresso il suo parere riguardo ai migliori colpi messi a segno in questo momento e ha citato anche il Milan.

Che operazioni di mercato la entusiasmano di questa sessione?

“Poche, ma sicuramente Buongiorno al Napoli: farà bene e darà grandi soddisfazioni. Sono più le chiacchiere che i fatti. Il Milan sta facendo abbastanza bene e si sta muovendo con una certa intelligenza. Le operazioni più importanti si faranno, probabilmente, alla fine. L’Inter si è mossa in anticipo e Marotta merita dieci e lode: ha pubbliche relazioni troppo importanti e riesce a muoversi sempre nel modo giusto. È stato l’acquisto più importante dell’Inter”.