FOTO MN - Entusiasmo a Casa Milan: tifosi e tante famiglie in attesa di Milan-Sassuolo

Il Milan di Rino Gattuso ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. Oltre ai grandi numeri attesi in serata a San Siro, lo testimonia anche l'affluenza a Casa Milan nel pomeriggio. Come dimostrano gli scatti di MilanNews.it, nel quartier generale rossonero si sono presentati centinaia di tifosi da tutta Italia, con tante famiglie al seguito, in attesa di recarsi al Meazza per Milan-Sassuolo.