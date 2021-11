FOTO MN - La Sud contro Calhanoglu: “Il vero coraggio è rimanere con tua moglie sapendo di essere cornuto”

Nonostante i tentativi delle ultime settimane di rasserenare gli animi: "[...] i tifosi del Milan dicono che mi vogliono bene", nel derby di ieri sera Hakan Calhanoglu è stato bersagliato dall'inizio alla fine da un San Siro ricoperto di rossonero. In particolare la Curva Sud Milano ha riservato al numero 20 nerazzurro un'accoglienza che non dimenticherà tanto facilmente, con cori e copiosi fischi ad ogni tocco di palla del turco che in estate ha lasciato il Milan a parametro zero per accasarsi all'Inter.

Calhanoglu ha risposto con un gol su rigore e un'esultanza provocatoria proprio sotto la Curva Sud, che nel tardo di pomeriggio di oggi ha deciso di rispondere per le rime. A Milano è infatti comparso uno striscione rivolto proprio all'ex numero 10 rossonero: "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di merda".