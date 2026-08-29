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FOTO MN - Tifosi all'esterno di Linate Prime per Leao
Un giovane tifoso presente all'esterno di Linate Prime ha voluto rendere omaggio e salutare Rafael Leao
A breve Rafael Leao partirà da Linate Prime direzione Istanbul per cominciare la sua nuova avventura al Galatasaray. All'esterno dell'aeroporto milanese presente qualche tifoso rossonero desideroso di salutare a dovere uno dei calciatori che ha scritto al recente storia del Milan, essendo il portoghese protagonista indiscusso dello scudetto del 2021/22.
Come si può vedere dalla foto del nostro inviato, il giovane tifoso rossonero ha portato con sé un cartellone con su scritto: "Rafa sono venuto da Torino per salutarti. Mi firmi la maglia ti prego? Grazie di tutto".
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