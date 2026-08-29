Mauro sull'Europa League di Milan e Juventus: "L'obiettivo minimo deve essere la semifinale"

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Massimo Mauro ha commentato i sorteggi della League Phase della prossima Europa League, dove saranno protagoniste Milan e Juventus

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato i sorteggi della prossima League Phase di Europa League che vedrà protagoniste due squadre italiane, il Milan e la Juventus: "Probabilmente alla Juve, che avrà tre partite quasi da 'riposo' contro Omonia Nicosia, Nec Nijmegen e Hapoel Beer Sheva, ma nelle altre sfide sarà necessario tirare fuori il cento per cento: soprattutto Real Sociedad, Celta Vigo, Rennes sono ottime squadre. Tutto si può fare, e vale anche per il Milantranne che sottovalutare l’Europa League. Un torneo molto, molto serio".

Sul sorteggio dei rossoneri prosegue: "Il Diavolo ha una rosa tutta da scoprire, ma dovrà sempre andare in campo e dimostrare di essere superiore anche ad avversarie toste. Su tutte direi le due inglesi, Sunderland e Bournemouth, le più pericolose. Squadre abituate a grandi livelli anche grazie alla Premier League che è il campionato migliore al mondo. Non a caso, l’anno scorso, le squadre inglesi arrivarono in fondo a tutte le competizioni europee. Ma attenzione pure alla sfida del cuore di Amorim contro il Benfica, ad Olympiacos e Salisburgo".

Infine sul fatto che entrambe le squadra possano arrivare in fondo conclude: "Devono, ma il pericolo è proprio questo: l’obiettivo minimo dovrebbe essere la semifinale. Però l’imperativo di non poter sbagliare è un fardello, la pressione può incidere e arrivare tanto avanti resta complicatissimo: per un posto in Champions League è sempre meglio puntare almeno al quarto posto in campionato piuttosto che ad alzare il trofeo dell’Europa League".