Saelemaekers dopo la vittoria sul Venezia: "Ritorno a casa + 3 punti"
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Alexis Saelemaekers ha commentato sui propri canali social la vittoria del Milan sul Venezia, dove c'è anche il suo zampino
Alexis Saelemaekers ha completamente cambiato l'inerzia della partita contro il Venezia. Con il suo ingresso in campo il Milan ha trovato quella fantiasia e imprevedibilità che hanno spinto Ruben Amorim a buttare nella mischia il giocatore belga, che ha ripagato la fiducia del tecnico portoghese con un assist e mezzo (considerando che quello di Jashari è un autogol).
Saelemaekers ha voluto festeggiare la vittoria sul Venezia con un carosello di foto pubblicato sui propri canali social, nella cui didascalia si è limitato a scrivere: "Ritorno a casa + 3 punti", la combo perfetta.
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