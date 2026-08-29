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MN - Tra poco Leao in partenza da Linate Prime direzione Istanbul

MN - Tra poco Leao in partenza da Linate Prime direzione IstanbulMilanNews.it
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Oggi alle 11:41News
di Lorenzo De Angelis
Attesa a breve la partenza di Rafael Leao direzione Istanbul

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, tra poco Rafael Leao lascerà Milano in direzione Istanbul per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Una volta arrivato in Turchia, il portoghese andrà allo stadio per conoscere i suoi nuovi tifosi ed è probabila che domani svolgerà visite mediche e firma sul contratto. 

Con lui partiranno il vicepresidente del Galatasaray, l'intermediario Gardi e l'avvocato Antonio Leo che gestisce Rafa. 