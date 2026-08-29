Jashari esulta sui social: "Altri 3 punti, salvo il risultato ancora una volta"

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Ardon Jashari ha festeggiato sui social la prima vittoria in casa della stagione

Entrato nel secondo tempo al posto di uno stremato Luka Modric, Ardon Jashari per poco non ha trovato il primo gol della sua carriera in maglia Milan. Lanciato in porta da un ispiratissimo Saelemaekers al minuto 89, lo svizzero a tu per tu con Stankovic ha provato un pallonetto la cui realizzazione non è stata però delle migliori. Fortunato, l'ex Brugge ha visto la palla ribattuta dal portiere lagunare sbattere sul ginocchio di Halhal e insaccarsi comunque in rete, per la gioia di un San Siro che ha esultato - ed urlato il suo nome - come se il gol fosse effettivamente suo.

Alla fine però è il risultato, come confermato dallo stesso Ardon Jashari, che sui propri canali social ha pubblicato un carosello di foto della sua partita scrivendo in didascalia: "Altri 3 punti, salvo il risultato ancora una volta"