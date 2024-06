Francia, ieri Mbappé si è allenato a parte con una maschera personalizzata

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Kylian Mbappè ha lavorato a parte nell'allenamento di rifinitura della Francia in vista della partita di domani contro l'Olanda. L'asso della nazionale del ct Deschamps si è presentato in campo con in mano una maschera simile a quella del napoletano Osimhen, ma con il tricolore della bandiera francese e il gallo simbolo della nazionale. (ANSA).