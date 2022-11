Francia, Kounde: "Io terzino sinistro? Sarebbe l'ennesimo ruolo, vedremo cosa deciderà Deschamps"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jules Kounde, difensore della Francia e del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di domani contro la Tunisia. Dopo aver ricoperto il ruolo di terzino destro contro la Danimarca, gli è stato chiesto se fosse pronto per giocare a sinistra per far rifiatare Theo: "Non avevo mai giocato a destra, ma ho cercato come sempre di fare del mio meglio e con tanta voglia. Sto progredendo qui. Quello di terzino sinistro sarebbe l'ennesimo ruolo. Potrei averci giocato una volta, ma vedremo cosa deciderà l'allenatore".