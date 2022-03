Francia, Maignan all'esordio da titolare: "Porterò questo momento sempre con me"

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Mike Maignan, portiere del Milan, si è così espresso dopo il match vinto dalla sua Francia, con cui era all'esordio da titolare, contro il Sudafrica: "Ho provato tante emozioni perché fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale". Lo riporta SkySport.