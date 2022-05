Francia, tentato omicidio: 5 anni a ex nazionale Vairelles

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 16 MAG - L'ex attaccante della Nazionale di calcio francese, Tony Vairelles, è stato condannato a 5 anni di carcere, di cui 2 con sospensione della pena, dal tribunale di Nancy per il tentato omicidio con arma da fuoco di dieci anni fa in una discoteca. Anche i suoi tre fratelli sono stati condannati a pene detentive: 5 anni di cui 2 con sospensione della pena anche per Fabrice Vairelles e 3 anni di cui 2 con sospensione della pena per Jimmy e Giovan. Erano andati a processo per aver aperto il fuoco e ferito tre guardie di sicurezza di un nightclub a Essey-lès-Nancy. L'ex attaccante francese Tony Vairelles ha vestito le maglie di Lione, Bordeaux, Lens e altri club del campionato francese. (ANSA-AFP).