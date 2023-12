Frosinone, Barrenechea: "Il Milan è fortissimo, ma nel nostro dna c’è la ricerca della vittoria sempre e comunque"

vedi letture

Enzo Barrenechea, centrocampista della Juventus in prestito al Frosinone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo un ottimo allenatore, con le idee molto chiare su come metterci in campo. E se c’è da sudare non mi tiro certo indietro, anzi mi esalto. Quando sono arrivato forse non avevo molta intensità. Di Francesco fa lavorare tanto sotto questo aspetto e onestamente oggi posso dire di essere cresciuto. Se mi aspettavo questo inizio di campionato? No, perché non conoscevo il club e i compagni. Ma fin dal primo allenamento ho sentito la fiducia attorno a noi e mi sono subito reso conto che avremmo potuto fare un ottimo campionato. Siamo una buona rosa con tanti giovani e qualche veterano che ci aiuta tantissimo".

Domani sera c’è il Milan a San Siro: fuori casa avete fatto solo due punti

"Sì, è il nostro grande cruccio ma non siamo nemmeno stati fortunati in trasferta, basta pensare a Cagliari (da 3-0 a 3-4 in 24 minuti, ndr). Il Milan è fortissimo, ma nel nostro Dna c’è la ricerca della vittoria, sempre e comunque".