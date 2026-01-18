Fullkrug a Sky: "C'è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta"

Niclas Fullkrug, attaccante tedesco che ha risolto il rebus Lecce con il primo gol in maglia rossonera, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Come stai, dopo questa settimana complicata?

"Sono sempre rilassato, ho sempre fiducia. È stato belissimo segnare il primo gol in questo stadio. Stavo aspettando questo gol e sono molto felice"

Pensi di poter trovare la titolarità? Come ti stai ambientando?

"I primi giorni sono stati incredibili, c'è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro: abbiamo tanta qualità e carattere. Se vedi l'assist del gol, questo è quello che desidera un attaccante. Ho segnato e questa è la cosa più importante"

In allenamento giochi insieme con Leao e Pulisic? Si può fare in futuro?

"Penso che dipende dalla partita. Abbiamo qualità in attacco con diversi giocatori: l'allenatore deve decidere per vincere la partita. Abbiamo bisogno di qualità dalla panchina e dai titolari"