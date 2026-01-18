Fullkrug: "Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”

vedi letture

Niclas Fullkrug, MVP indiscusso di Milan-Lecce, ha parlato a DAZN.

Volevi proprio entrare… Sentivi che oggi fosse il giorno giusto per segnare?

“Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”.

Com’è andato questo primo mese al Milan?

“Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.