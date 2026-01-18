Fullkrug: "Grato di essere qui. La fiducia per un attaccante è importante"

Niclas Fullkrug, MVP indiscusso di Milan-Lecce, ha parlato a DAZN.

Com’è andato questo primo mese al Milan?

“Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.

IMPATTO IMMEDIATO DEL PANZER FULLKRUG: ECCO DOPO QUANTO HA SEGNATO

Niclas "il Panzer" Fullkrug ha regalato i suoi primi tre punti al Milan: il centravanti tedesco è entrato al 72° minuto della partita tra i rossoneri e il Lecce. La formazione di Allegri, nonostante le tantissime occasioni, non è riuscito a sbloccare la gara. Per farlo c'era la necessità del peso in area dell'attaccante tedesco rossonero che entra e segna il primo gol milanista di testa, che regala la vittoria. Il gol è arrivato dopo due minuti e quarantuno secondi: impatto immediato del numero 9 del Diavolo.